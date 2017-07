Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak di Era Digital

Penulis: Qudratullah, S.Sos.

Mahasiswa Program Magister Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

PENDIDIKAN merupakan salah satu hal terpenting bagi generasi bangsa sebagai modal dalam menjajaki kehidupan yang penuh dengan persaingan di era yang semakin berkembang.

Manusia lahir dan beranjak dewasa mengalami sebuah “proses” yang selalu beriringan dengan “norma” yang menjadi hasil dari proses tersebut.

Proses tersebut tentunya dilalui dengan pendidikan sebagai bekal untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, menjadikan pengalaman sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi bayangan, dan menyikapi sesutau yang sebelumnya menjadi sebuah kesalahan sehingga mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang dicitakan. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting karena dapat menentukan masa depan seseorang.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Sedangkan menurut Thompson, pendidikan merupakan pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku pikiran dan sifatnya. Serta menurut Prof. Richey dalam bukunya “Planning for Teaching, an Introduction to Education” yang menyebutkan pengertian komunikasi sebagai fungsi luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) dalam menunaikan kewajiban dan tanggungjawab dalam bermasyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan modal berharga yang diperoleh dari pengaruh lingkungan yang menuntun seseorang agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dicitakan sebagai generasi yang bertanggungjawab.

Pendidikan dapat diperoleh melalui beberapa jenis pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan formal yang merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjengjang dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Kemudian pendidikan non formal yang merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Serta pendidikan informal yang merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan secara mandiri.