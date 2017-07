Isi Tabligh Akbar di Masjid Al Markaz, Imam Shamsi Ali Bicara Dakwah Islam Global

Imam Besar Muslim Centre di New York yang juga Presiden Nusantara Foundation, USA, Imam Shamsi Ali mengisi acara Roadshow Tabligh Akbar di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusuf, Makassar, Jumat (7/7/2017).

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Imam Besar Muslim Centre di New York yang juga Presiden Nusantara Foundation, Amerika Serikat, Imam Shamsi Ali mengisi acara Roadshow Tabligh Akbar di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusuf, Makassar, Jumat (7/7/2017).

Tabligh Akbar yang diprakarsai Dompet Dhuafa bekerjasama Urban Syiar Project dan Nusantara Foundation bertajuk bertajuk Telling Islam to The World, Islam Amerika, Islam Indonesia, jembatan cinta dan kebersamaan dunia.

Kegiatan ini, rencana akan digelar di lima kota Indonesia. Keempat kota lainya yakni Bandung, Jakartan, Surabaya dan Medan. Makassar merupakan menjadi kota pertama diadakan yang tak lain adalah kampung halaman Shamsi Ali.

Di hadapan ratusan jamaah, pria asal Bulukumba ini mengatakan, gerakan dakwah Islam global diharapkan menjadi salah satu pintu lebar manusia untuk melihat wajah Islam yang sesungguhnya. Islam yang lebih ramah, santun, sopan kepada khalayak ramai.

"Pengenalan Islam melalui universitas-universitas, pemerintahan-pemerintahan untuk mengenalkan Islam dengan kehidupan nilai nilai islam. Maka mereka yang sesungguhnya lebih baik, lebih jujur, sopan, santun . Intinya gerakan ini menyuarakan Islam yang rahmatan lil-alamin," ujar Shamsi Ali yang juga Presiden Nusantara Foundation, USA.

Tidak hanya Shamsi, roadshow tabligh akbar menghadirkan inspirator Hijrah, Penulis dan Aktivis Kemanusiaan, Peggy Melati Sukma. Peggy yang juga dikenal sebagai bintang sinetron turut menyampaikan dakwahnya.

Menurut Divisi Remo Dompet Dhuafa, Maya , sinergi Dompet Dhuafa dalam gerakan tersebut memiliki visi dan misi, yakni ingin memperlihatkan wajah Islam. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mengomunikasikan Islam kepada dunia secara logis, santun, berdaya guna, dan menyeluruh.

“Acara ini ingin menjadikan gerakan telling islam to the world massive di seluruh indonesia bahkan dunia. Harapannya banyak yang mendukung gerakan ini, termasuk dalam proses penggalangan dana yg salah satu outputnya untuk pembangunan Islamic Centre di New York” ujar Maya

Maya menyebut, kegiatan ini merupakan kota pertama. Selanjutnya, roadshow tabligh akbar diselenggarakan di empat Kabupaten lainya, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Tabligh Akbar kali ini juga menyediakan buku terbaru karya kolaborasi dua pembicara yang berjudul Kuketuk Langit dari Kota Judi, Menjejak Amerika.(*)