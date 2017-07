Ingin Nongkrong Bersama Teman-teman? Friday Pool Party di Four Points Bisa Jadi Pilihan

Hotel Four Points by Sheraton Makassar

Laporan Wartawan Tribhn Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar membuat program terbaru bertajuk Friday at Pool Party di area Swimming Pool area lantai 9, Jl Landak Baru Makassar.

Mengusung konsep pool party, Friday at Pool Party ini tidak dikenakan biaya masuk atau free entry.

Aneka snack ditawarkan kepada pengunjung. Mulai dari spring roll, nachos, sate ayam + lontong serta hidangan lainnya dapat dinikmati secara gratis untuk konsumsi yang pertama serta mulai dari Rp 25.000 nett/porsi hingga Rp 50.000 nett/porsi.

Nikmati juga aneka minuman mulai dari soda, aneka jus segar hingga mocktail dapat dinikmati mulai Rp 45.000 nett/gelas.

"Kami ingin menjadikan area swimming pool kami menjadi spot yang menarik bagi tamu untuk menikmati sunset dan pemandangan kota Makassar. Dengan aneka pilihan snacks, minuman serta live music, kami yakin swimming pool kami akan menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Makassar untuk menghabiskan Jumat sore dan menikmati sunset," ujar Lasta Arimbawa, selaku General Manager Four Points by Sheraton Makassar saat ditemui di lokasi Friday Pool Party.

Acara ini dimulai pukul 18.00 wita. Cocok bagi tamu yang ingin menikmati suasana santai di sore hari hingga matahari terbenam di lantai 9. (*)