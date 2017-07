Artis Cantik Ini Sekian Lama Menjanda, Lalu Baru Saja Muallaf, Akhirnya Datang Kabar Mengejutkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Model berparas cantik Stevianne Agnecya segera mengakhiri masa kesendiriannya.

Janda dari aktor Samuel Rizal ini akan naik ke pelaminan dengan kekasihnya, seorang pilot maskapai Tanah Air bernama Anggi Pratama.

Beberapa waktu lalu, Stevi dan Anggi melangsungkan pertunangan dan rencananya menggelar resepsi pernikahan, Minggu (23/7/2017).

Nah, sebelum moment bahagia dan sakral tersebut dilangsungkan, pasangan muda ini sepakat untuk menyamakan agama dan keyakinan.

Diketahui, Anggi merupakan seorang Muslim sedangkan Stevi non-Muslim.

Akhirnya, Stevi pun memutuskan menjadi muallaf agar kelak dapat diimami Anggi.

Walaupun Stevi belum mengumumkan secara resmi jika dirinya kini memeluk Islam, namun dari keterangan foto yang dia tulis melalui akunnya pada Instagram @steviagnecya pada Kamis (29/6/2017), dapat dipastikan dia kini seorang Muslim.

"The best gifts in the world are not in the material objects one can buy from the store, but in the memories we make with the people WE LOVE #alhamdulillah #thanksALLAH #countingthedays Photo by @bensuradji thank you kak ben #AnggiStevi," demikian ditulis Stevi sebagai caption foto di bawah.