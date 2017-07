Tarif Taksi Online-Konvensional Sama, Ini Kata KPPU

Suasana rapat terkait respons revisi Peraturan Menteri (PM) No. 32 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek khususnya tarif yang dirilis kemenhub 1 Juli lalu.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Ilyas Iskandar menggelar rapat terbuka bersama pengelola taksi online, pengusaha taksi konvensional, dan Dirlantas Polda Sulsel di Ruang Rapat Dishub Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Rabu (5/7/2017) Kemarin.

Hasilnya, tarif angkutan non trayek merujuk pada Pergub Sulsel No.27 tahun 2016. Di mana tarif ambang batas angkutan non trayek baik online maupun konvensional sebesar Rp 4.800 per kilometer.

Kepala Perwakilan Kantor Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sulsel, Ramli Simanjutak menyayangkan hasil rapat tersebut.

"Ujung-ujungnya konsumen tidak memiliki pilihan. Karena baik taksi online maupun taksi konvensional sama harganya," kata pria asal Medan, Sumatra Utara itu, Kamis (6/7/2017).

Namun kembali lagi, KPPU hanya bisa memberi pandangan kepada pemerintah. "Ada sebuah temuan baru, kalau sama saja, buat apa diadakan? Teknologi inikan dihadirkan untuk efisiensi. Konsumen dirugikan intinya," jelasnya. (*)