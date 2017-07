Juara Russia's Got Tallent Telan Pedang di Tribun Timur, Limbad Lakukan Ini

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Manajemen Trans Studio Theme Park (TSTP) Makassar yang berada di Trans Studio Mal (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, membawa para talent Magicia The Mystery of Magic di Kantor Tribun Timur Jl Cenderawasih Makassar, Kamis (6/7/2017). Para talent tersebut yakni Alex Magala juara Russia's Got Talent 2013, Alfredo dan Anna Silva finalis America's Got Talent Seasion 11, dan pesulap asal Indonesia Limbad dan Rhomedal.