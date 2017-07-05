TribunTimur/
Home »

News

» Regional

Innalillah, Muslimin Daud Legislator DPRD Sulsel Meninggal Dunia

Jenazah Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulsel ini kini diberangkatkan ke Parepare.

Innalillah, Muslimin Daud Legislator DPRD Sulsel Meninggal Dunia
Legislator Gerindra Sulsel, Muslimin Daud dilantik Ketua DPRD Sulsel,M Roem dalam rapat paripurna, Kamis (30/10). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sulsel Berduka cita atas berpulangnya kerahmatullah Muslimin Daud (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulsel ) di RS. Wahidin Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Rabu (5/7/2017) siang.

Jenazah Muslimin Daud pun langsung diberangkatkan ke Parepare.

Baca: Komisi E DPRD Sulsel Setuju Sistem Full Day School

Ucapan belasungkawa mengalir dari koleganya di DPRD Sulsel.

"Innalilahi wainnailahi rojiun telah berpulang kerahmatullah Bpk Drs. Muslimin Daud tadi jam 13.15 WITA," kata Yusran Paris, Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Haidar Madjid juga mengungkapkan bela sungkawa. (*)

Tags
Muslimin Daud
Gerindra
DPRD Sulsel
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan: Kata-kata Kaesang yang Dianggap Menodai Agama hingga Akhirnya Dipolisikan
Kata-kata Kaesang yang Dianggap Menodai Agama hingga Akhirnya Dipolisikan
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us