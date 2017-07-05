Innalillah, Muslimin Daud Legislator DPRD Sulsel Meninggal Dunia
Jenazah Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulsel ini kini diberangkatkan ke Parepare.
Legislator Gerindra Sulsel, Muslimin Daud dilantik Ketua DPRD Sulsel,M Roem dalam rapat paripurna, Kamis (30/10).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sulsel Berduka cita atas berpulangnya kerahmatullah Muslimin Daud (Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulsel ) di RS. Wahidin Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Rabu (5/7/2017) siang.
Jenazah Muslimin Daud pun langsung diberangkatkan ke Parepare.
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Ucapan belasungkawa mengalir dari koleganya di DPRD Sulsel.
"Innalilahi wainnailahi rojiun telah berpulang kerahmatullah Bpk Drs. Muslimin Daud tadi jam 13.15 WITA," kata Yusran Paris, Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Haidar Madjid juga mengungkapkan bela sungkawa. (*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas