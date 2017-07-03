Syahrul YL Ajak Agus dan Latief Makan Pallubasa
Selama menunggu Pallubasa, Syahrul Yasin Limpo pun bercerita saat tampil di The Interview With Tukul Arwana di Kompas TV
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengajak Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan) dan Abd Latief (Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel) makan siang Pallubasa di Jl Serigala, Makassar, Sulsel, Senin (3/7/2017).
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Selain itu, terlihat juga Andi Herry Iskandar (Asisten I Pemprov Sulsel), Ashari Radjamilo (Kepala BKD Pemprov Sulsel) dan Sukarniaty Kondolele (Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Sulsel).
Selama menunggu Pallubasa, Syahrul Yasin Limpo pun bercerita saat tampil di The Interview With Tukul Arwana di Kompas TV yang tayang, Minggu (1/7/2017) semalam.
Syahrul memperkenalkan Pallu Basa kepada Bunga Citra Lestari saat program The Interview berlangsung.
Saat itu, Bunga Citra Lestari mengaku pernah mencicipi menu ini di Makassar. (*)
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