TribunTimur/
Home »

Makassar

Syahrul YL Ajak Agus dan Latief Makan Pallubasa

Selama menunggu Pallubasa, Syahrul Yasin Limpo pun bercerita saat tampil di The Interview With Tukul Arwana di Kompas TV

Syahrul YL Ajak Agus dan Latief Makan Pallubasa
handover
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengajak Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan) dan Abd Latief (Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel) makan siang Pallubasa di Jl Serigala, Makassar, Sulsel, Senin (3/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengajak Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan) dan Abd Latief (Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel) makan siang Pallubasa di Jl Serigala, Makassar, Sulsel, Senin (3/7/2017).

Baca: Halal Bihalal Terakhir Sebagai Gubernur, Syahrul: Maafkan Ka Kalau Ada Salah

Selain itu, terlihat juga Andi Herry Iskandar (Asisten I Pemprov Sulsel), Ashari Radjamilo (Kepala BKD Pemprov Sulsel) dan Sukarniaty Kondolele (Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Sulsel).

Selama menunggu Pallubasa, Syahrul Yasin Limpo pun bercerita saat tampil di The Interview With Tukul Arwana di Kompas TV yang tayang, Minggu (1/7/2017) semalam.

Syahrul memperkenalkan Pallu Basa kepada Bunga Citra Lestari saat program The Interview berlangsung.

Saat itu, Bunga Citra Lestari mengaku pernah mencicipi menu ini di Makassar. (*)

Tags
Syahrul Yasin Limpo
Pallubasa
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
Video Pilihan: Diduga Ilmu Hitam, Makam Gadis di Jeneponto Dibongkar, Ini yang Terjadi Pada Kafan dan Jasadnya
Diduga Ilmu Hitam, Makam Gadis di Jeneponto Dibongkar, Ini yang Terjadi Pada Kafan dan Jasadnya
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us