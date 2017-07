Setengah Bugil, Nikita Mirzani Lakukan Hal ini Dalam Kamar

TRIBUN-TIMUR.COM - Bukan Nikita Mirzani namanya jika tak menuai sensasi.

Usai merayakan hari raya Idul Fitri, Nikita Mirzani tampil seksi lagi.

Kali ini, Nikita memperlihatkan secuil kondisi kamarnya.

Namun yang bikin penasaran adalah saat Nikita Mirzani berputar dan menari-nari hanya dengan menggunakan bikini berwarna merah.

“Maybe I will give you a chance to be in my private room. Find out, only 1 day to go #pieceofniki #surprise #bignews #keepguessing #NIKITAMIRZANI,” tulis Nikita Mirzani, Minggu (2/7/2017).

Di akhir video singkatnya, terdapat tulisan yang semakin membuat netter penasaran.

“I am coming up with something new, one day to go.”

Ini komntar netizen:

sadeewooo: ini artis bokep ya

duwiprastiwi: Ia sich kenapa dia pakai bikini di update ke media sosial nimin sendiri. Aneh promosi dikamarlagi bukan di pantai.



anggi_pratiwi93: Ya itu kan lagi nyobain produk barunya, namanya juga cewe, pasti ada rasa ga sabar pengen nyoba make, drpd nunggu kelamaan pemotretan di pante/kolam renang.