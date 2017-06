Baru Diperlihatkan Sekarang, Ternyata Seperti ini Sosok Suami Bunga Zainal yang Misterius itu

TRIBUN-TIMUR.COM - Inikah sosok pria yang ditunggu-tunggu banyak orang.

Yakni sosok pria yang menikahi Bunga Zaenal.

Kamis (29/6/2017) lewat akun instagramnya, Bunga pajang sosok seorang pria.

"Good man , good husband , the best father in the world," tulisnya.

Sukhdev Singh ()

Unggahan yang banyak ditunggu banyak orang ini, langsung ditimpali warganet.

@ndahadid bilang,"Alhamdulillah akhirnya go publik, seneng deh ka,Langgeng terus yah sama Papanya Anak2."

@cacaputrinabila29 ti;iskan,"Yg anak pertm mirip km ya bunga, ini pap nya mirip si kecil hehee."

Lalu @radinkatiny_shop,"Alhamdulillahh udah go public @bungazainal05 krn memang seharusny g perlu ad yg di tutupi,saya doain semoga langgenh yaa mba @bungazainal05 smp kakek nenek,biarin aja org ngmg ky gmn,krn hakekatnya hidup Tuhan yg nentuin kita yg jalani orang laen yg ngomentarin."

@adnanlee167 ungkapkan,"Umur adalah sebuah angka.yg perlu adalah tanggung jawab dan kasih syg.semoga bahagia selalu dan saling menyayangi Sehidup semati."

Sementara @fitritaurusgirl berkata,"Akhirx stlh selama ini disembunyikan dipost juga foto suamix,, mirip banget ma niel fotocopyanx bgt . Keren kli klo bunga dpt anak cewe mukax kayakx bapakx pasti cantik banget ya."