Alumni Smada-Smaga Maros Sekolah Lagi, Sebelum Masuk Kelas Ikut Upacara

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - SMA 2 dan 3 Maros mulai dari angkatan 1989-2016 kembali melakukan Reuni Akbar di Gedung Serbaguna Jl Asoka Pemkab Maros, Rabu (28/06/2017)

Dalam acara tersebut, alumnus menyulap gedung Serbaguna bernuansa seperti sekolah. Panitia menyiapkan jajanan dan tempat belanja laiknya saat masih di sekolah.

Grand reunion Smada dan Smaga Maros ini mengusung tema "We are two to three but we are always one peace in blue" atau kita dua ke tiga tapi kita selalu satu dalam damai biru.

Para alumnus dapat menikmati jajanan sekolah, live musik, stand kuliner dan dibuat sekonyol dan seunik mungkin.

Panitia pelaksana reuni akbar, Arfan Ondong mengatakan, sedikitnya 2.800 alumnus menghadiri kegiatan tersebut. Alumnus kembali mengenang masa saat bersekolah.

"Reuni akbar di Serbaguna ini, dikemas seperti di sekolah dulu. Ada yang keluar main dan ada yang ke kantin. Kami juga mengundang guru yang telah mengajar para alumni selama mereka bersekolah dulu," katanya.

Sebelum masuk kelas atau ruang Serbaguna, alumnus mengikuti upacara di lapangan gedung. Setelah itu, para alumnus masuk kelas.

"Alhamdulillah. Kegiatan kami berjalan lancar, ramai dan sukses. Para alumnus antusias mengikuti acara kami," katanya.(*)