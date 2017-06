Pagi Ini, Cuaca Sinjai-Bulukumba Cerah, Jalur Mudik Aman

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Cuaca di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba, Sulawesi Selatan tampak cerah, Jumat (23/6/2017) pagi.

Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Sinjai menyampaikan sementara jalur mudik Makassar-Bulukumba-Sinjai aman untuk dilalui demikian pula jalur Makassar-Malino-Sinjai juga aman untuk dilalui dan belum ada longsor.

"Kedua jalan itu sudah aman dilalui oleh pemudik dan sampai pagi ini belum ada longsor meski daerah Sinjai Tengah dan Barat sempat diguyur hujan ringan tadi malam," kata Kepala Bidang Sarana Prasarana BPBD Sinjai Ahmad Karim.

Dua hari lalu jalur tersebut tertimbun tanah longsor pasca diguyur hujan deras dan sampai saat ini juga tetap ingatkan warga agar berhati-hati dan senantiasa memperhatikan perkembangan cuaca. (*)

Rute Jalur Makassar-Sinjai

-Via Makassar-Malino-Sinjai

-Via Makassar-Jeneponto- Sinjai

-Via Makassar-Camba-Sinjai