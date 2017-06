Ini Tips Mudik Aman dan Nyaman ala Sriwijaya Air

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mudik ke kampung halaman merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia yang dilakukan menjelang hari raya. Pilihan mudik ke kampung halaman bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi, angkutan darat, angkutan laut dan udara.

Nah, khusus buat kalian yang akan mudik menggunakan pesawat udara, sejumlah maskapai memberi tips mudik yang aman dan nyaman.

Distrik Manager Sriwijaya Air Makassar Sri Budianto kepada Tribun Timur, Jumat (23/6/2017) mengungkapkan, tips pertama untuk pengguna jasa penerbangan yaitu cocokan dan siapkan tiket Anda, apakah sudah sesuai dengan reservasi, tanggal keberangkatan, jadwal rute kota tujuan yang tercantum di Tiket atau gadget Anda.

Kedua, datang ke bandara lebih awal (dua jam sebelum keberangkatan) untuk menghindari kemacetan dan antrean saat melakukan check in.

"Khusus Sriwijaya Air ada layanan mobile check in & counter khusus bagasi, bagi penumpang yang sudah melakukan city check in dan atau mobile check in," ujarnya.

Ketiga, jangan menaruh barang-barang berharga atau uang di dalam tas bagasi dan jangan dititipkan barang bagasi oleh orang yang tidak dikenal. Walaupun sesama penumpang, Anda sebaikna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kelima, hindari berdesakan saat pemeriksaan X-ray di bandara untuk menghindari kehilangan tas barang bawaan (tentengan tas, handphone arloji).

"Periksa kembali boarding pass dan melapor di pintu masuk / Gate sebelum boarding. Hindari tertidur di Gate agar tidak tertinggal dan periksa kembali saat di boarding gate," kata Sri.

Terakhir, Berdoa sebelum keberangkatan pesawat, semoga selamat sampai ditempat tujuan untuk bertemu keluarga bersilaturahmi maupun berlibur. (*)