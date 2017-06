Mengenal Lebih Dekat Sejarah Pesantren An Nahdlah Makassar

GP Ansor kota Makassar menggelar perayaan puncak GP Ansor ke-83, Senin malam (24/4/2017). Perayaan puncak ini dirangkaikan dengan peringatan Isra' Miraj di Masjid Nurul Ikhsan Pondok Pesantren An Nahdlah Jl Tinumbu.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Pesantren An Nahdlah kota Makassar dirintis AG.KH. Muh Harisah AS di kediamannya pada tahun 1982 silam, Jl Tinumbu, Lorong 149, No 6 A, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel, Abdul Karim, An Nhadlhah merupakan salah satu pesantren yang hadir sesuai dengan sejarah pesantren yang berhalaun Ahlusunnah Wa Jamaah.

Dimana sejarah pesantren di Nusantara tentang pertautan antara agama dan masyarakat.

Pesantren hadir memberi nyala kehidupan spiritual dan sosial kepada masyarakat dan memberi konstribusi dalam pengembangan pesantren dengan beragam bentuk.

"Pesantren An Nahdlah pun dalam amatan saya demikian juga adanya, yang dirintis oleh AG. KH. Muh. Harisah AS ini awalnya hanya digelar dalam bentuk mengaji tudang atau ngaji duduk bersila dengan jumlah santri tujuh orang saja," kata ayah dua anak ini pada tribun-timur.com, Kamis (22/6/2017).

Sejak saat itu sejumlah warga sekitar menghendaki agar AG. KH. Muh. Harisah AS mendirikan pesantren.

Menurut Karim, aspirasi warga sekitar agar Anregurutta mendirikan pesantren juga dipicu oleh situasi sosial sekitar.

Di kawasan Tinumbu dan sekitarnya di era-era 1980-an keterpurukan akhlaq sedang melanda.

"Sehingga sejumlah tokoh masyarakat setempat khawatir akan masa depan generasi mereka dimasa datang. Maka diaspirasikanlah pentingnya lembaga pendidikan pesantren hadir dikawasan itu," jelas alumni pondok pesantren Al Urwatul Wutsqaaa, Benteng, Sidrap ini.