Gesek Kartu Kredit Bukopi di Golden Asian Four Points, Dapat Diskon 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar bekerjasama Bank Bukopin menghadirkan promo menarik di bulan Juni - Desember 2017.

Promo yang ditawarkan yaitu diskon 50% diberikan bagi pemegang kartu kredit Bank Bukopin untuk menikmati berbagai hidangan menarik di Golden Asian restaurant lantai dua, Jl Landak Baru, Makassar.

Promo diskon 50 persen ini berlaku untuk semua jenis hidangan ala carte mulai dari Deep Fried Prawn with Mayonaise, Fried Beef with Black Pepper Sauce, Fried Rice in Yong Cow dan masih banyak hidangan ala carte lainnya serta tidak ketinggalan promo diskon 50% ini juga berlaku untuk All-You-Can - Eat Suki.

Baca: Rajin Transaksi e-Channel, Bukopin Beri Hadiah N-MAx ke Nasabah

"Kami melihat animo masyarakat Makassar terhadap Chinese Food di Golden Asian sangat tinggi.Dengan adanya promo diskon 50 persen bagi pemegang Kartu Kredit Bank Bukopin ini, diharapkan semakin mempermudah tamu-menikmati berbagai hidangan di Golden Asian," ujar Tam Kim Tiong, Executive Chef Chinese Food Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (21/6/2017).

Promo diskon 50 persen ini dapat dinikmati setiap hari dengan minimum transaksi Rp 400 ribu ( belum termasuk pajak dan servis). Berlaku untuk berbagai jenis kartu kredit Bank Bukopin mulai dari personal card hingga company card.

Untuk informasi dan reservasi silahkan menghubungi +62411 8099 999 ext 2204. Pastikan anda mengambil foto untuk mengabadikan momen yang berharga bersama Four Points by Sheraton Makassar dan tag ke @fourpointsmakassar di akun Facebook dan Instagram.

Untuk informasi promo Kartu Kredit Bank Bukopin lainnya cek Instagram @kartukreditbankbukopin dan www.bukopinku.co.id. (*)