Operator Madrasah Gelar Buka Puasa, Bahas Masalah Sertifikasi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Para operator madrasah di Soppeng, menggelar konsolidasi dan buka puasa bersama di Rumah Makan (RM) MMS, Soppeng.

Perwakilan operator Muh. Hasbi mengatakan, walaupun dalam keadaan libur, para operator tetap dituntut untuk bekerja.

Salah satu pekerjaan prioritas yang harus diselesaikan ialah, menyelesaikan data aplikasi nilai rapor kelas IX.

Selain rapor kelas IX, begitupula dengan aplikasi simpatika. Apalagi tahun ini, guru yang ingin mendaftar sertifikasi, maka ia harus mendaftar secara on line melalui simpatika.

"Salah satu syarat mendaftar on line melalui simpatika ialah, harus up to date dan aktif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)," tambah Hasbi, Selasa (20/6/2017).

Beberapa hal yang perlu di up date seperti, jika sebelumnya terdata pendidikan SMA ternyata sekarang sudah S1 maka itu perlu dirubah.

Selain itu, sebelumnya terdata TMT 2007, padahal sesuai data pendukung atau SK yang ada, diangkat pertama kali jadi guru tahun 2004 maka itu juga dirubah.

Begitupula dengan adanya sertifikasi namun belum verval NRV, maka harus verval sekarang.

"Jika sebelumnya terdata anaknya hanya satu dan sekarang sudah dua, maka itu juga perlu dirubah," tambah Hasbi.