Mau Liburan Setelah Lebaran?, Hotel Bintang Lima Ini Bisa Jadi Pilihan

Manajemen Hotel The Rinra menggelar pressconfrence terkait program lebaran, Selasa di The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga,(20/6)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hari Raya Idul Fitri yang merupakan salah satu hari besar Umat Islam tersisa beberapa hari lagi. Momen ini dijadikan oleh manajemen Hotel The Rinra untuk menawarkan paket spesial pada hari lebaran.

Penawaran paket spesial tersebut sekaligus merupakan cara yang ditempuh oleh manajemen hotel bintang 5 yang beralamat di Jl Metro Tanjung Bunga tersebut menjaga tingkat okupansi tetap stabil.



Paket spesial tersebut diberi nama PARSEL yang merupakan akronim dari Paket Murah Selama Lebaran. Harga yang diawarkan untuk paket Parsel tersebut berlaku mulai tanggal 23 hingga 30 Juni 2017.

Adapun variasi harga yang ditawarkan yakni Rp 798 ribu untuk menginap satu malam, Rp 1,55 juta untuk menginap dua malam dan Rp 2,2 juta untuk menginap tiga malam.

Semua harga yang ditawarkan tersebut sudah termasuk sarapan dengan menu khas lebaran pada tanggal 25 dan 26 Juni.



Director of Sales and Marketing Hotel The Rinra, Arie Priswidyastuti menjelaskan animo masyarakat yang ingin menikmati hari libur lebaran di hotel The Rinra terbilang cukup tinggi sehingga pihaknya memberikan harga yang tentunya sangat terjangkau.

“Prediksi kami sekitar 60 persen tamu-tamu yang akan menginap nantinya adalah orang-orang yang lama tinggal diluar Makassar dan mudik untuk bertemu dengan saudara dan handai taulan di Kota Daeng," ungkapnya dalam Konferensi Pers Parsel di The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Selasa (20/6/2017).

Selain paket menginap, Hotel The Rinra juga menawarkan harga khusus untuk Brunch di hari lebaran yang waktunya berlaku pada pukul 11.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita

Waktu tersebut dinilai tepat untuk ditawarkan kepada tamu-tamu seusai melaksanakan salat Ied dan ingin menikmati waktu bersantap bersama keluarga dengan nuansa yang berbeda.

"Istimewanya lagi, untuk lebaran kali ini manajemen The Rinra akan menggelar shalat Ied bersama di area pelataran parkir utara Mall Phinisi Point," ujarnya.



Sementara itu, Assistant Marcom Manager Hotel The Rinra, Azis Munawir menjelaskan, target okupansi yang disasar pada periode lebaran adalah 50 persen dari total 175 kamar.

Manajemen hotel The Rinra pun semakin meningkatkan penetrasi marketingnya dengan melakukan sales visit yang lebih banyak dan mengirimkan newsletter melalui surat elektronik kepada tamu-tamu yang sudah pernah menginap di The Rinra. (*)