KPPU Jamin Pasokan Sapi di Sulsel Aman

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) optimistis harga daging sapi akan tetap stabil hingga menjelang Lebaran ini. Sebab, pasokan daging sapi di pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat telah terjamin ketersediannnya.

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak dan pengawasan hingga H-5 Lebaran, KPPU bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan Pemprov Sulsel di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Makassar, Jl Tamangapa Raya belum lama ini, harga jual daging segar masih di bawah Rp 100 ribu perkilogram.

Kepala Kantor Perwakilan daerah KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak yang dihubungi via telepon, Selasa (20/6/2017) mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal kestabilan harga pangan khususnya daging sapi selama Ramadan dan Lebaran.

"Setelah mengecek ketersedian dan pasokan daging sapi dari feedloter ke RPH dan bagaimana kelancaran pasokan dari RPH ke retailer. Hasilnya, RPH siap untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga tidak ada alasan di konsumen ada kenaikan harga daging sapi," ujar Ramli sapaanya.

Saat ini harga jual daging sapi segar di tingkat konsumen mencapai Rp 95 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogram, sedangkan harga daging beku mencapai Rp 80 per kilogram dan harga daging kerbau Rp 65 ribu per kilogram.

"Pasokan sapi siap potong di RPH Makassar normalnya mencapai 70 ekor per hari. Nanti menjelang lebaran sampai H-2, pasokan sapi akan naik lima kali lipat lebih hingga 400 ekor per hari," jelasnya.

Sapi didatangkan dari beberapa daerah seperti Bone, Sidrap, Pinrang, dan Gowa. (*)