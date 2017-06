Non-Muslim, Tapi Nasihat Ruben Onsu ke Jupe ini Sungguh di Luar Dugaan

TRIBUN-TIMUR.COM - Nggak ada yang meragukan kedekatan 2 sahabat ini.

Bahkan saking dekatnya, hanya Ruben Onsu yang kala itu dapat pengecualian untuk bisa jenguk almarhumah Julia Perez.

Itu saat pihak rumah sakit mengharuskan Jupe dalam kondisi steril.

Kedekatan Ruben Onsu dan almarhumah Jupe, membuat banyak kenangan yang mereka buat bersama.

Salah satu kenangannya, diungkap oleh Ruben Onsu.

Suami Sarwendah ini, mengungkap kenangan soal Jupe berhijab.

Dalam akun sosial media miliknya, dituliskan bahwa dirinya yang selalu menyarankan almarhumah untuk pakai hijab.

Permintaan itu, diiyakan oleh Jupe.

Namun pelantun lagu 'Aku Ra Popo' itu mengajakan 1 syarat.

Saat Jupe pakai hijab, Ruben Onsu yang harus bilang bahwa dia cantik.

Itu syarat yang diajukan waktu itu.

Dalam postingan itu, Ruben Onsu juga bilang soal perempuan berhijab.

Bahwa dirinya meski Ruben Onsu non muslim, tapi dia suka melihat perempuan yang menutup aurat.

Seperti ini postingan kenangan Ruben Onsu.

"Saya yg selalu menyarankan untuk menutup aurat nya dan ketika dia ingin menutup aurat nya, dia mau saya yg pertama kasih komentar lalu saya bilang "Lo cantik jupe" trs dia bilang Alhamdulillah, lalu saya bilang, jupe gw non muslim tp gw suka lihat perempuan yg menutup aurat nya, trs jupe jawab kan dari dulu lu yang suruh gw tutup aurat dan pengen lihat sahabat lo berhijab dan skrg gw menutup semua aurat gw dan lo orang pertama yg gw kasih liat...trs dia bilang jaga in keluarga gw ya, jagain @anggitheperez marah in dia klo bandel, kayak lo jagain gw ya ben." (*)