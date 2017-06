Tepis Stigma Negatif, Laskar Ayam Jantan Bagi Takjil Gratis

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Biasanya di bulan ramadan, orang mengenal istilah Sahur On The Road, atau makan sahur bareng di jalan. Namun para suporter PSM dari kelompok Laskar Ayam Jantan (LAJ) sektor Masomba justru melakukan hal sebaliknya, yakni menggelar Takjil on The Road.

Kegiatan ini digelar Sabtu (17/6/2017)sore dimana mereka membagi-bagikan makanan dan minuman buka puasa kepada para pengguna jalan Cendrawasih, Makassar.

Riswan, koordinator kegiatan menuturkan, ini adalah bentuk kepedulian LAJ kepada sesama.

“Sekaligus kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, bahwa suporter tidak hanya selalu larut dalam euforia untuk tim PSM, namun juga bisa melakukan kegiatan sosial seperti sekarang ini, “ ujar Riswan.

Selain itu, pihaknya juga ingin menepis stigma negatif yang kerap disemakan kepada suporter oleh para pengguna jalan. “Kalau tidak semua suporter PSM itu seburuk apa yang dipikirkan,"sambungnya.