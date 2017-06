Selama Ramadan, Siswi SMAN 1 Parepare ini Paling Suka Nonton Drakor

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Siswi SMAN 1 Parepare, Ridha Aulianisa paling suka nonton drama Korea selama Ramadan.

Menurut cewek 16 tahun ini, kepenatan berpuasa bisa teratasi jika melihat cowok-cowok ganteng di drakor.

"Kan selama ramadan tetap sekolah, paling tidak rasa penatnya berpuasa bisa hilang kalau nonton drakor dan melihat akting cowok-cowok ganteng itu," kata siswi kelas 11 Ilmu Alam 6 pada tribun-timur.com.

"Terus nonton drakor juga bisa merefresh otak, khususnya di bulan ramadan," jawab pemilik akun instagram @ridhaaulianisa_

"Dan aku paling suka drakor yang judulnya suspicious partner dan fight for my way," lanjutnya. (*)