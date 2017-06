VIDEO: Begini Suasana Wedding Expo di Hotel Four Points by Sheraton, Banyak Promo Menariknya Lho

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar menggandeng Dwicomm menggelar Wedding Expo bertajuk The Elegant Wedding Expo di area lobi, 14-18 Juni 2017.

Beragam penawaran disiapkan dalam acara yang berlangsung selama lima hari ini. Mulai diskon paket pernikahan hingga cashback dan cicilan dengan bunga 0 persen.

Sekitar 18 tenant bridal, wedding organizer, salon, pelaku usaha henna, dan dekorasi bergabung memeriahkan acara.

Pada acara pembukaan kemarin, Rabu (14/6/2017), terlihat 'Kajol' tampil menghibur pengunjung pameran. (*)