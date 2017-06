Sehari, Bapenda Sulsel Terima Dua DPRD

Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina menerima kunjungan Komisi C DPRD Sulsel di kantor Bapenda, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (16/06/2017). Tautoto juga menerima kunjungan DPRD Sulawesi Barat.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel melayani dua DPRD sekaligus pada Jumat (16/6/2017), yakni Komisi II DPRD Sulbar dan Komisi C DPRD Sulsel. Kedua rombongan diterima langsung Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto TR.

Komisi II Sulbar dipimpin langsung Ketua Komisi II Sudirman dan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Sulbar, Abdul Samid. Kedatangan Komisi II untuk mendapatkan kiat-kiat mengembangkan SDM dan cara untuk memaksimalkan pendapatan.

Jumat sore giliran Komisi C DPRD Sulsel yang dipimpin AM Irwan Patawari berkunjung untuk bersilaturahmi. Pasalnya, dari 15 anggota Komisi C, ada 11 orang adalah anggota baru yang merupakan pindahan dari komisi lain. Sementara anggota komisi yang baru hanya empat orang.

“Kunjungan ini untuk bersilaturahmi dan saling memperkenalkan diri antara Komisi C yang baru dengan Kepala UPT Pendapatan Bapenda Sulsel dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel,” kata Kepala Bapenda Sulsel Tautoto TR, dalam rilis yang dilansir ke Tribun Timur, Jumat (16/06/2017) malam.

Kepada anggota Komisi C, Tautoto, juga menjelaskan sejumlah program unggulan Bapenda Sulsel untuk meningkatkan pendapatan yakni Samsat Care, Samsat Keliling, door to door ke rumah wajib pajak, penertiban kendaraan bersama kepolisian, dan masih banyak lagi.

Kunjungan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama pegawai Bapenda Sulsel ini menghadirkan penceramah “Islam Itu Indah, Ustad Syamsuddin Nur yag akrab dipanggil Ustad Syam. Ustad muda ini berasal dari Kabupaten Maros yang juga merupakan penghapal Al Quran.

Menurut Syam, pada 10 hari terakhir Ramadan ini jamaah harus memperbanyak ibadah karena kita tidak tahu pada malam ke berala Lailatul Qadar akan turun.

“Mari kita memaksimalkan 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak ibadah dan amal karena kita tidak tahu lailatul qadar turun di malam ke berapa,” ujarnya.(*)