Liga U-19 Mulai 8 Juli, PSM Makassar Tergabung di Grup 3

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSSI dan operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) telah melaksanakan pertemuan dengan perwakilan klub untuk membahas pelaksanaan Liga U-19.

Sejumlah keputusan dihasilkan dalam pertemuan itu. Apa saja?

Berikut poin-poin pentingnya:

1. Liga U19 merupakan kompetisi baru yang terhubung dengan program pemain usia muda PSSI (PSSI Youth Programme).

2. Peserta liga U19 terdiri dari 18 Klub.

3. Kompetisi mulai 8 Juli s/d 29 Oktober 2017.

4. Terdapat 106 pertandingan

5. Degradasi, mengikuti tim senior Liga 1 2017

6. Syarat pemain kelahiran 1 januari 1998 dan setelahnya

7. Pertandingan harus mengikut pada Laws of the Game 2016/2017

8. Sistem kompetisi :

- Babak kualifikasi : home & away (grup 1 dan 2), home tournament 2 putaran (grup 3)

- Babak 8 besar

- Babak Semifinal dan Final

Keterangan : PSM berada di grup 3 bersama PBFC, Mitra Kukar, Persiba, Perseru, Persipura. Tim Persiba secara langsung bermohon untuk menjadi Tuan Rumah Grup 3.

9. Rewards :

- Juara : 300 jt

- Runner Up : 200 jt

- Peringkat 3 : 100 jt

- Top Scorer : 25 jt

- Best Player : 25 jt

10. Opening Match diadakan pada 8 Juli 2017 di Stadion Patriot antara Persija U19 vs Sriwijaya U19.