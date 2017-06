Calya Jadi Favorit Pelanggan Toyota, Kuasai Pasar 63,5 persen

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Segmen Multi Purposes Vehicle (MPV) masih menjadi favorit pelanggan Toyota sepanjang Mei 2017 tahun ini.

Calya sebagai salah satu pemain di segmen MPV disebut mampu menjadi paling sukses dan memberikan kontribusi penjualan terlaris sebesar 28,7 persen.

Demikian disampaikan General manager marketing Kalla toyota, Tarsimin dalam Press Conference Sales Program & MS. Performance May 2017 sekaligus buka puasa bersama di Blu Lemon Resto, 3rd Floor, The Rinra Hotel, Kamis (15/06/2017).

Setelah model ini, disusul Avanza dengan total penjualan 27,5 persen dan Inova 7.2 persen. Sedangkan untuk segmen Compacy Entry, Agya berkontribusi sebesar 11.9 persen.

"Segment MPV masih menjadi favorit bagi pelanggan Toyota sepanjang Mei 2017," sebutnya.

Kontribusi All New Calya dalam rilisnya disebut juga sangat tinggi di kelasnya, dengan share sebesar 63,5 persen untuk segmen MPV Entry dengan peningkatan 3,5 persen dari bulan April 2017.

Sementara untuk Grand New Avanza masih memimpin di segmen MPV Low dengan share sebesar 53,2 persen dan meningkat 7 persen dari bulan April 2017.

Kemudian untuk All New Inova bersama line -up terbaru Venturer juga memimpin signifikan dengan catatan share mencapai 93.8 persen di Segmen MPV medium. T

idak ketinggalan, All New Fortuner berhasil memimpin kelas SUV high dengan menguasai pasar sebesar 55.7 persen

CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin menambahkan Kalla Toyota masih mempertahankan prestasinya sebagai market leader mendekati akhir dari kuartal kedua ini.

Perusahan jaringan dan bengkel ini masih menguasai pasar sebesar 40.34 persen dengan peningkatan empat persen dari bulan April 2017.

Sepanjang 2017 tahun ini, Kalla Toyota mencatat berhasil melakukan penjualan lebih dari 6000 unit. "Pencapaian ini tidak lepas dari peningkatan layanan baik penjualan maupun purna jual yang kami tawarkan selama ini,"sebutnya.