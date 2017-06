Beli New Honda GTR 150, Dapatkan Potongan Rp 500 Ribu

Astra Motor Makassar, main diler sepeda motor Honda wilayah Sulselbartra dan Ambon memberikam penawaram khusus untuk varian New Honda GTR 150.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Astra Motor Makassar, main diler sepeda motor Honda wilayah Sulselbartra dan Ambon memberikam penawaram khusus untuk varian New Honda GTR 150.

Penawaran khusus berupa potongan harga mulai dari Rp 500 ribu. Ini untuk pembelian tunai maupu kredit.

Promo ini berlaku hingga 1 Juli 2017.

Marketing Manager Region Head Astra Motor Makassar Henry Setiawan, mengatakan, program yang diberikan jelang lebaran ini karena melihat minat masyarakat yang tinggi akan model ini.

Baca: Honda All New CB150 Street Fire Remsi Hadir di Makassar

Tercatat bahkan terjadi kenaikan sebesar 31 persen penjualan pada model yang dijadikan pelopor motor Sport Touring melalui penyematan warna dan grafis stripe baru sesuai keinginan generasi muda Sulawesi ini.

“Kami sangat mengapresiasi minat masyarakat pada GTR150 ini, memang dengan model warna dan stripping barunya membuat GTR150 tampak semakin garang dan gagah namun juga ekslusive pada saat yang sama, maka dari itu kami rasa tidak adil kalau menjelang lebaran tidak ada program untuk model ini,” ujar Henry

Baca: Honda Pamerkan 11 Varian Terbarunya, Termasuk New CR-V

Honda GTR150 hadir dengan konsep baru Sport Touring. Mengusung perpaduan antara performa mesin yang kencang diiringi handling paling nyaman di segala medan ini.

Warna bodi dan desain stripe baru dari New Honda GTR150 hadir dalam perpaduan dua warna baru yang disematkan di varian warna Sporty yakni Spartan Red dan Nitric Orange serta satu varian warna Exclusive yaitu Gun Black.

GTR150 tercatat sebagai motor pertama di Indonesia yangmengaplikasikan teknologi layered body cover yang mampu menghasilkan variasi aplikasi warna menjadi lebih beragam dan tampil modern.

Adapun harga untuk New Honda GTR150 varian warna Sportyhadir dengan 2 pilihan warna OTR (On The Road) SulSel Rp 22.590.000,-.

Dan warna Exclusive dipasarkan dengan harga OTR SulSel Rp22.840.000,- .

Harga tersebut adalah harga normal sebelum mengikuti program New Honda GTR150 yang berlaku sampai 1 Juli ini. (*)