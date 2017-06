FOTO: Fashion Show Wedding Expo Hotel Four Points by Sheraton

Model berpose menggunakan busana wedding saat fashion show pada pembukaan Wedding Expo bertajuk ‘The Elegant Wedding Expo’ yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Landak baru, Makassar, Rabu (14/6

TRIBUN-TIMUR.COM-Model berpose menggunakan busana wedding saat fashion show pada pembukaan Wedding Expo bertajuk ‘The Elegant Wedding Expo’ yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Landak baru, Makassar, Rabu (14/6). Event yang diselenggarakan oleh Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar bekerjasama Dwicomm ini di ikuti 18 tenant bridal, wedding organizer, salon, pelaku usaha henna, dan dekorasi bergabung dalam kegiatan yang berlangsung hingga 18 Juni 2017. . TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR