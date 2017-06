500 Anak Panti Dapat Bingkisan Ramadan dari Bank Mandiri Regional X

TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN

PT Bank Mandiri Regional X Sulawesi dan Maluku memberi bingkisan Ramadan kepada 500 anak yatim dan piatu di wilayah Sulawesi dan Maluku di Masjid An Nur Kantor Bank Mandiri Jl Kartini Makassar, Rabu (14/6). Kegiatan bertajuk one heart one mandiri ini dilaksanakan secara nasional dengan berkolaborasi dengan Mandiri Amal Insani, Badan Pengelola Zakat Infaq, dan Sadaqah Bank Mandiri (Bapekis).Penyerahan santunan berbarengan dengan pelaksanaan buka puasa bersama 100 anak yatim dan duafa. tribun timur/muhammad abdiwan