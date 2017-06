Lulus SBMPTN, Anak Ridwan Kamil Lulus di ITB, Ikut Jejak Sang Ayah

TRIBUN-TIMUR.COM-Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tampaknya peribahasa ini cocok untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anaknya, Emmeril Kahn Mumtadz.

Pasalnya, Eril sapaan akrab Emmeril lulus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mengikuti jejak sang ayah.

Eril lulus pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Sementara Ridwan Kamil dulunya diterima pada jurusan Teknik Arsitektur ITB pada tahun 1990.

"Alhamdulillah. Anak lelakiku, buah cinta dan kerjasama tiki taka dengan @ataliapr, berhasil lulus ujian masuk ITB. I am proud of you @emmerilkahn,"tulis Kang Emil, sapan akrab Ridwan Kamil di akun instagramnya.