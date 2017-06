Ini Dia Selebritas Terkaya Tahun Ini, Kalahkan Beyonce dan JK Rowling, Ronaldo Masuk Lima Besar

TRIBUN-TIMUR.COM-Majalah bisnis Forbes kembali mengumumkan daftar tahunan selebritas terkaya di dunia.

Dari 100 selebritas yang didaftar, Sean 'Diddy' Combs menempati urutan teratas dengan penerimaan mencapai US$130 juta atau sekitar Rp1,7 triliun.

Kesuksesannya meraup uang tak lepas dari turnya di Amerika Serikat, kesepakatan iklan dengan perusahaan vodka, dan penjualan baju dengan merek Sean John.

Tahun lalu penyanyi rap ini menempati urutan ke-22, namun penerimaan Rp1,7 triliun membuatnya menjadi penghibur terkaya tahun ini.

Urutan kedua ditempati Beyonce dengan penerimaan US$105 juta atau sekitar Rp1,3 triliun. Sama seperti Combs, ia juga melompat dari posisi 34 tahun lalu berkat penerimaan yang didapat dari tur Formation dan penjualan album terbarunya, Lemonade, yang dipuji banyak kalangan.

Sang suami, Jay-Z, sementara itu berada di peringkat 55. Uang karcis dan penjualan album Lemonade ikut mendongkrak kekayaan penyanyi Beyonce.

Penulis Inggris, JK Rowling, kembali masuk ke papan atas 100 selebritas terkaya, tepatnya di posisi tiga, setelah sukses mementaskan drama panggung dua babak, Harry Potter and the Cursed Child , dan pemutaran film sempalan serial laris Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them .

Film ini dan drama panggung Harry Potter membuat pundi-pundi Rowling bertambah menjadi US$95 juta atau Rp1,26 triliun.

Urutan keempat ditempati bintang hip hop Kanada, Drake, yang penerimaannya mencapai US$94 juta atau sekitar Rp1,24 triliun. Tahun lalu ia berada di posisi 69 dan keberhasilannya menembus lima besar tak lepas dari kerja sama iklan dengan Nike, Sprite dan Apple.

Kekayaan penulis JK Rowling bertambah berkat film Fantastic Beasts dan pementasan drama panggung Harry Potter di London.

Bintang Portugal dan Real Madrid, Cristiano Ronaldo, menjadi satu-satu pemain olahraga yang berhasil menembus lima besar. Dari sini nilai penerimaan, ia turun peringkat setelah masuk empat besar tahun lalu.

Menurut Forbes, penerimaannya tak kurang dari US$93 juta atau Rp1,23 triliun yang didapat dari gaji bermain bola, penjualan pakaian dalam dan jeans serta penerimaan dari kerja sama dengan Nike yang kontraknya berlangsung seumur hidup.

Di bawahnya ada penyanyi Kanada, The Weeknd dengan penerimaan Rp1,22 triliun, disusul 'raja media' Amerika Howard Stern dengan Rp1,19 triliun, band Inggris Coldplay dengan Rp1,17 triliun, penulis Amerika James Patterson dengan Rp1,15 trilun, dan pemain bola basket LeBron James berada di posisi 10 dengan penerimaan Rp1,14 triliun. (BBC Indonesia/Tribunnews.com)