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FOTO: Cicu Fit and Proper Test di Gerindra Makassar

Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, di antaranya, akademisi Andi Mustaman, Adi Rasyid Ali, Rachmatika D

FOTO: Cicu Fit and Proper Test di Gerindra Makassar
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017). Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, diantaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan 

TRIBUN-TIMUR.COM -Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017).

Baca: Andi Mustaman Siap Bersaing Dengan Deng Ical di Gerindra

Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, di antaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan

Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017). Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, diantaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan
Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017). Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, diantaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)
Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017). Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, diantaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan
Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017). Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, diantaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)
Tags
Andi Rachmatika Dewi
Gerindra
Makassar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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