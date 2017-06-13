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FOTO: Cicu Fit and Proper Test di Gerindra Makassar
Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, di antaranya, akademisi Andi Mustaman, Adi Rasyid Ali, Rachmatika D
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017). Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, diantaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan
TRIBUN-TIMUR.COM -Sejumlah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar mengikuti fit and proper tes di Sekretariat Gerindra Sulsel, Jl Bawakaraeng, Senin (12/6/2017).
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Balon yang terlihat mengikuti fit and proper tes, di antaranya, akademisi Andi Mustaman, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Ketua DPD NasDem Makassar, Rachmatika Dewi (Cicu) dan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal MI (Deng Ical). tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas