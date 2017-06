Gawat! Ucapkan Selamat Tinggal Jupe Tapi Malah 'Ketawa Terbahak-bahak', Artis Ini Dapat Peringatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Julia Perez (36) alias Jupe meninggal dunia pada Sabtu (10/6/2017) pukul 11.12 WIB di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Sebelumnya, selama beberapa bulan, ia menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut karena kanker serviks.

Nia Anggia, adik Jupe, mengungkapkan bahwa ada tiga orang yang berada di sisi Jupe ketika kakaknya itu mengembuskan napas terakhirnya.

"Ada saya, ada Mama, sama manajernya," kata Nia di rumah duka di perumahan Raffles Hills, Cibubur, Jakarta Timur, pada Sabtu (10/6/2017) malam.

Nia mengatakan pula bahwa, ketika itu, tak satu kata pun diucapkan oleh Jupe karena pelantun "Aku Rapopo" tersebut awalnya tertidur dalam pemulihan pascaoperasi organ pencernaan.

Namun, lanjut Nia, sebelum menjalani operasi organ pencernaan, Jupe sempat berujar, "I love you" kepada Nia.

"Dia bilang 'I love you.' 'I love you even more,' aku bilang gitu."

"Pokoknya, terus berjuang."