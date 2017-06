Dapatkan Cashback Rp 10 Juta di Wedding Expo Four Points

Pameran The Elegant Wedding Expo siap digelar untuk menjadi pilihan bagi para calon pengantin yang ingin menggelar acara Pernikahan di tahun 2017. Kegiatan ini akan berlangsung pada 14-18 Juni 2017 mulai pukul 12.00-21.00 wita di Lobby Area Four Points Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pameran The Elegant Wedding Expo siap digelar untuk menjadi pilihan bagi para calon pengantin yang ingin menggelar acara Pernikahan di tahun 2017.

The Elegant Wedding Expo ini akan berlangsung pada 14-18 Juni 2017 mulai pukul 12.00-21.00 wita di Lobby Area Four Points Makassar.

Berbagai penawaran spesial telah disiapkan manajemen Four Points by Sheraton berupa cashback hingga Rp 10 juta, gratis pondokan sebanyak dua jenis hidangan masing-masing 200 pax.

Ada juga hadiah paket bulan madu ke Bali, Singapura, Malaysia, Thailand dan Eropa untuk pengunjung yang melakukan transaksi dengan jumlah tertentu.

“Spesial di Wedding Expo ini kami menawarkan berbagai benefit yang sangat fantastis dan tidak pernah diberikan di bulan lainnya. Besar harapan kami dengan tawaran benefit ini menjadi daya tarik bagi calon pengantin untuk menggelar acara pernikahan di Four Points Makassar," ujar Lasta Arimbawa, General Manager Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (11/6/2017).

Tidak ketinggalan, berbagai door prize telah disiapkan untuk memeriahkan The Elegant Wedding Expo ini. Mulai voucher gratis untuk berbagai perawatan di Higar, gratis tiket bagi pasangan serta tidak ketinggalan Free DP untuk berbagai tawaran mobil sebesar 10 juta rupiah.

Sejumlah paket ditawarkan dengan harga kompetitif seperti paket pernikahan mulai dari Rp 50 juta untuk 500 pax, sudah termasuk tempat, makanan dan minuman serta kamar dan masih banyak lainnya.

Untuk informasi dan permintaan dapat menghubungi Amanda di 0823 48288886 atau di 0411 8099 999. (*)