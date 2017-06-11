Pilgub Sulsel 2018
Burhanuddin Baharuddin Minta Kader Golkar Menangkan NH
Burhanuddin Baharuddin menghimbau para kader Golkar Takalar untuk serius bekerja memenangkan pasangan NH - Abd Aziz Qahhar Mudzakkar (NH - Aziz)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Takalar, Burhanuddin Baharuddin menghimbau para kader Golkar Takalar untuk serius bekerja memenangkan pasangan NH - Abd Aziz Qahhar Mudzakkar (NH - Aziz) di Pilgub Sulsel 2018.
Hal ini dia sampaikan saat Safari Ramadhan yang dirangkaikan dengan Buka Puasa bersama NH di Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulsel, Minggu (11/6/2017).
“Dalam rangka menghadapi Pilgub Sulsel 2018, saya meminta kepada kader dan simpatisan Golkar Takalar untuk bekerja maksimal untuk memenangkan beliau,” ujar Burhanuddin via rilis ke Tribun.
Hadir juga Ketua IIPG Sulsel Nurbani Nurdin, Ketua Harian Partai Golkar Sulsel M Roem, Wakil Ketua Bappilu Golkar Sulsel Kadir Halid, Wakil Sekretaris Golkar Sulsel Irwan Muin, Wakil Ketua Golkar Sulsel Arfandy Idris, Wakil Ketua Golkar Sulsel Risman Pasigai.
Sementara itu, Nurdin Halid (NH) banyak berbicara soal Trikarya yakni pembangunan berbasis infrastruktur, ekonomi berbasis kerakyatan, dan kearifan lokal.
“Ke depan kalau saya jadi gubernur, akan mengratiskan perlengkapan sekolah. Mulai baju, tas, sepatu dan lainnya,” katanya.
Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).
Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam). (*)