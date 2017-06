Begini Meriahnya Blue Core Yamaha Motor Show Religi di Palu, Banyak Promo Menariknya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, PALU --Teriknya cuaca di Kota Kaledo, Palu, Sulawesi Tenggara nyatanya tidak menjadi penghalang keseruan event BYMS (Blue Core Yamaha Motor Show) Religi 2017. Bertempat di pelataran Masjid Darul Darussalam Jl WR Supratman.

Event tahunan Yamaha ini dipadati ribuan pengunjung setiap harinya. Acara yang bertujuan memperkenalkan teknologi sepeda motor Blue Core ini berlangsung pada tanggal 9-10 Juni 2017.

Event BYMS (Blue Core Yamaha Motor Show) Religi 2017. Bertempat di pelataran Masjid Darul Darussalam Jl WR Supratman, Palu. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI)

Blue Core merupakan inovasi teknologi sepeda motor Yamaha. Sejak dikenalkan 2014 silam, Blue Core menjadi pilihan konsumen sepeda motor matik Yamaha.

Teknologi Blue Core bisa menghemat pemakaian BBM hingga 50 persen, namun tanpa mengurangi performa maupun tenaga sepeda motor.

Sejak hari pertama, pengunjung sudah ramai mendatangi BYMS Palu. Alasannya tentu saja ketertarikan terhadap produk-produk Blue Core andalan Yamaha antara lain NMAX, Mio M3 125, All New Soul GT dan New Fino 125 Blue Core.

Terlebih mereka ingin secara langsung melihat produk terbaru Yamaha, AEROX 155 VVA yang merupakan standard terbaru motor sporty scooter di ASEAN.

Selain melihat langsung motor Blue Core Yamaha, pengunjung juga berkesempatan melakukan test ride. Pengunjung bisa merasakan sensasi mengendarai AEROX 155 VVA dan Tricity yang memiliki dua roda depan.