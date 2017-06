Temui SYL, Bapomi Sulsel Target 3 Besar di Pomnas 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerima Pengurus Provinsi (Pengprov) Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Sulawesi Selatan di ruang kerja Kantor Gubernur, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Sulsel, Jumat (9/6/2017).

BAPOMI Sulsel datang untuk melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2017.

BAPOMI sendiri menarget kontingen Sulsel masuk tiga besar dalam POMNAS 2017.

Baca: Bapomi Sulsel Klaim Rampungkan 85 % Venue Gelaran Pomnas 2017

"Pemprov Sulsel mendukung, perlu dicatat bahwa aktivitas nasional yang dibuat sini belum pernah ada yang mengecewakan. Sekali lagi even ini harus memperlihatkan kemandirian daerah kita," katanya Syahrul.

Baca: Pembukaan POMNas 2017 Akan Digelar di GOR Unhas

Syahrul juga ingin setiap unsur terlibat dan saling menopang termasuk alumni mahasiswa.

"Even ini jangan diliat cuma even olahraga saja. Tetapi adalah even strategis," katanya.

Sebanyak 4000-an peserta dan official dari 34 kabupaten kota. Ada 16 cabang olahraga dipertandingkan. Namun cabang atletik masih menjadi persoalan karena fasilitas yang tersedia. (*)