New Kia Rio Dibanderol Mulai Rp 240 Juta, Sistem Keamanannya Lebih Canggih

CEO Kalla Automotive, Haryadi Kaimuddin (kanan) bersama Oprartion Manager PT kalla KIA, Ariefyanto Arsjad (kiri) melakukan launching Mobil KIA All New RIO di Show room KIA, Jl Ahmad Yani, Makassar, Jumat (9/6.). Mobil ini dibadrol mulai dari harga Rp 240 Juta dengan memiliki fitur keamanan yang lebih canggih. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Kalla Kars Inti Amanah (KIA) meluncurkan dua tipe mobil terbarunya salah satunga, New Kia Rio di showroom resminya, Jl Ahmad Yani Makassar, Jumat (9/6/2017).

Produk baru KIA tersebut, diklaim bakal mendongkrak penjualan KIA di Sulsel. Operation Manager PT Kalla KIA, Ariefyanto Arsjad yang ditemui kemarin mengatakan, varian Rio sedikit mengalami perubahan.

"New Kia Rio dibanderol mulai Rp 240 juta. Baru dua minggu penjualan, kami membuka tanda jadi atau inden sebesar Rp 5 juta untuk varian ini," ujar Arief.

Dalam peluncuran khususnya, New Rio ini sedikit berbeda dari generasi lamanya, spesifikasi All New Kia Rio pada bagian fitur keamanan dan kenyamanan memiliki beberapa fitur baru dan canggih.

"Jadi kita telah menyematkan sistem kemudi Motor Driven Power Steering (MDPS). Sistem MDPS pada Kia Rio itu memungkinkan kemudi akan menjadi lebih ringan saat kecepatan rendah dan terasa aman pada saat melaju di kecepatan tinggi," katanya.

Dari segi keamanan, pihaknya mengklaim spesifikasi All New Kia Rio telah dilengkapi dual airbag serta ditambah lagi dengan sensor parking yang memudahkan pengemudi saat parkir kendaraan, serta fitur ABS dan EBD yang berguna untuk memberikan pengendalian yang maksimal. (*)