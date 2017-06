Laga Kualifikasi Piala Dunia 2018, Ini Jadwalnya!

MAKASSAR, TRIBUN - Pekan ini, babak kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018 bergulir lagi. Beberapa laga diprediksi berlangsung seru, karena sengitnya perebutan tiket ke putaran final.

Perancis yang memimpin klasemen Grup A, akan ditantang tim peringkat kedua, Swedia.

Penghuni Grup A lainnya, Belanda, yang masih berkutat di urutan ke-4, ditantang Luxemburg. (*)

Sabtu, 10 Juni 2017

Grup A

02:45 (Wita) Belarusia vs Bulgaria

02:45 Belanda vs Luxemburg

02:45 Swedia vs Perancis

Grup B

02:45 (Wita) Andorra vs Hungaria

02:45 Kepulauan Faroe vs Swiss

02:45 Latvia vs Portugal

Grup H

02:45 (Wita) Bosnia-Herzegovina vs Yunani

02:45 Estonia vs Belgia

02:45 Gibraltar vs Siprus

Minggu, 11 Juni 2017

Grup C

00:00 (Wita) Azerbaijan vs Irlandia Utara

02:45 Jerman vs San Marino

02:45 Norwegia vs Republik Ceko

Norway

Grup E

00:00 (Wita) Kazakhstan vs Denmark

02:45 Montenegro vs Armenia

02:45 Polandia vs Rumania

Grup F

00:00 (Wita) Skotlandia vs Inggris

00:00 Slovenia vs Malta

02:45 Lithuania vs Slovakia