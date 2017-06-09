Pilgub Sulsel 2018
Ini Daftar Nama Timsel Panwaslu Jelang Pilgub Sulsel 2018
"Kita masukkan Timsel ini dari akademisi, aktivis dan NGO," kata Laode Arumahi, Ketua Bawaslu RI di Hotel Demalia
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel merilis nama-nama Tim Seleksi (Timsel) Panitia Pengawas Pemilu di 24 kabupaten/kota.
Bawaslu membagi kedalam empat zonasi.
"Kita masukkan Timsel ini dari akademisi, aktivis dan NGO," kata Laode Arumahi, Ketua Bawaslu RI di Hotel Demalia, Jl Pelita, Makassar, Sulsel, Jumat (9/6/2017).
Timsel akan menyelesaikan calon anggota panwaslu untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.
Zona I (Makassar, Gowa, Maros, Pangkep dan Barru)
Prof Aminuddin Ilmar
Prof Lomba Sultan
Andi Ahmad Yani
Dr Indar Arifin
Abdul Karim
Zona II (Parepare, Pinrang, Sidrap,
Soppeng, Enrekang, Wajo)
Prof Anwar Borahima
Prof Hambali
Andi Luhur Prianto
Firdaus Muhammad
Faidah Aziz
Zona III (Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara)
Prof Ma'ruf Hafidz
Jayadi Nas
Zulkiflie Aspan
Rosniaty Azis
Abdul Aziz
Zona IV (Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone)
Prof Abdul Razak
Prof Laode Husain
Fadhly Andi Natsif
Muchlis Madani
Tuty Suciaty Razak. (*)