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Pilgub Sulsel 2018

Ini Daftar Nama Timsel Panwaslu Jelang Pilgub Sulsel 2018

"Kita masukkan Timsel ini dari akademisi, aktivis dan NGO," kata Laode Arumahi, Ketua Bawaslu RI di Hotel Demalia

Ini Daftar Nama Timsel Panwaslu Jelang Pilgub Sulsel 2018
TRIBUN TIMUR/ILHAM ARSYAM
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel merilis nama-nama Tim Seleksi (Timsel) Panitia Pengawas Pemilu di 24 kabupaten/kota.

Bawaslu membagi kedalam empat zonasi.

"Kita masukkan Timsel ini dari akademisi, aktivis dan NGO," kata Laode Arumahi, Ketua Bawaslu RI di Hotel Demalia, Jl Pelita, Makassar, Sulsel, Jumat (9/6/2017).

Timsel akan menyelesaikan calon anggota panwaslu untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.

Zona I (Makassar, Gowa, Maros, Pangkep dan Barru)
Prof Aminuddin Ilmar
Prof Lomba Sultan
Andi Ahmad Yani
Dr Indar Arifin
Abdul Karim

Zona II (Parepare, Pinrang, Sidrap,
Soppeng, Enrekang, Wajo)
Prof Anwar Borahima
Prof Hambali
Andi Luhur Prianto
Firdaus Muhammad
Faidah Aziz

Zona III (Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara)
Prof Ma'ruf Hafidz
Jayadi Nas
Zulkiflie Aspan
Rosniaty Azis
Abdul Aziz

Zona IV (Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone)
Prof Abdul Razak
Prof Laode Husain
Fadhly Andi Natsif
Muchlis Madani
Tuty Suciaty Razak. (*)

Tags
Pilgub Sulsel
Panwaslu
La Ode Arumahi
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
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