Didi Manaba Pilih Sahur Pukul 04.00 Wita agar Tak Ketiduran Tunggu Salat Subuh

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sulsel, Didi Leonardo Manaba tetap beraktivitas selama Bulan Ramadan.

Bahkan, event promosi ke luar kota pun dilakukannya.

"Alhamdulillah selain Ibadah saya tetap beraktvfitas, sekarang lagi ikut event promosi di Bali nama kegiatannya BBTF (Bali & Beyond Travel Fair)," kata Didi yang dihubungi via WhatsApp, Jumat (9/6/2017).

Di tengah kesibukannya, ia sadar membutuhkan nutrisi lebih agar dapat beraktivitas penuh sepanjang Ramadan.

"Makanya, saat sahur saya banyak konsumsi sayur, ikan, dan telur. Kalau buka puasa lebih ke kurma, air hangat, dan kue tradisional," ujar Didi sapaanya.

Namun terlepas dari itu, kiat puasa lancar ala Ketua Asita Sulsel yakni, sahur pukul 04.00 Wita, agar asupan makanan lebih tahan beberapa lama.

"Saya makan sahur tidak terlalu banyak. Namun dengan menu sehat. Waktunya pukul 04.00 Wita, mendekati salat Subuh supaya habis sahur tidak tidur lagi," jelasnya. (*)