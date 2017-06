Beli 2 Gratis 1 Value Plus Tissue di Hypermart

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selain susu formula bayi, ragam produk tisu juga mendapat promo turun harga di Hypermart Mal Panakkukang hingga 13 Juni 2017.

Dipantau Tribun Timur, Jumat (9/6/2017), salah satu produk tisu yang turun harga adalah Nice Pop Up Facial Tissu 200 lembar sehara Rp 6.650 turun menjadi Rp 5.650.

Promo lainnya yaitu setiap pembelian dua Value Plus Facial Tissue gratis satu Value Plus. Value Plus Facial Tissue isi 715 lembar dibanderol Rp 27.100, VP tissue Softpack isian 250 lembar dibanderol Rp 8.900.

Paseo Towel White 70 pcs dua roll ditawarkan seharga Rp 31.725 turun menjadi Rp 27.500

Selain promo, pembalut wanita juga turun harga. Misal Charm Extra Comfort Maxi Nonwing 28 cm isi 16 dibanderol Rp 13.100 turun Rp 10.350. Charm Safe Night Wing 35 cm seharga Rp 16.700 turun Rp 12.650.

Selain pembalut wanita, pantyliner juga sedang promo. Sebut saja Laurier Cleanfresh Silver Deo Rp 15.825 turun menjadi Rp 13.950. Carefree Super Dry ditawarkan seharga Rp 17 ribu turun menjadi Rp 15.250. (*)