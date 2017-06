Venna Melinda Sambangi None di Dinas Pendidikan Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan, Olahraga dan Sejarah), mendatangi Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Kamis (8/6/2017).

Terlihat hadir Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah dan Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Venna Melinda.

Venna mengakui kagum dengan aplikasi e-Panrita milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan saat berkunjung ke kantor Disdik.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo memperkenalkan aplikasi e-Panrita di ruang kontrol e-Panrita.

None, sapaan akrab Irman, menunjukkan fitur-fitur unggulan e-Panrita antara lain e-learning, video conference, e-polling, try out online, absensi online berbasis geo-tracking dan edutainment.

Fitur yang paling menarik perhatian Venna adalah fitur absensi online.

Fitur ini mampu mendeteksi guru dan siswa yang meninggalkan sekolah pada jam pelajaran serta dapat memberikan laporan darurat ke orangtua jika terjadi apa-apa.

"Pada radius tertentu yang sudah kami tentukan, kami bisa mendeteksi guru yang bolos sekolah. Begitu juga dengan siswa," kata None.

Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah mengemukakan tujuan dan latar belakang kunjungan tersebut untuk memantau kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan. (*)