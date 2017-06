Unggah Foto Gigi dan Rafathar, Caca Tengker Bikin Netizen Menangis

TRIBUN-TIMUR.COM - Meski dikabarkan hubungan dengan kakak iparnya renggang, Caca Tengker masih dekat dengan sang kakak, Nagita Slavina.

Melalui Instagram, Caca juga sering mengunggah foto dan video saat menghabiskan waktu bersama Gigi dan Rafathar.

Namun sayangnya, kini Caca tak lagi terlihat bersama dengan kakak iparnya, Raffi Ahmad.

Banyak netter yang berspekulasi bahwa sejak gosip perselingkuhan Raffi dengan Ayu Ting Ting merebak, Caca tak lagi mau bertemu kakak iparnya itu.

Baru-baru ini, secara tiba-tiba adik Nagita itu mengunggah sebuah postingan yang cukup mengejutkan.

Ia berkelakar rela mati demi sang kakak dan keponakannya Rafathar.

Begini postingan yang diunggah oleh pemilik nama lengkap Alsi Mega Marsha Tengker ini.

"Two of the people that I'd die for. (2 orang yang membuatku rela mati)

Dulu ga pernah kebayang untuk ga ketemu Mba Gigi tiap hari,

kecuali waktu aku dan Mba Gigi tinggal di beda negara.