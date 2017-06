Same Hotel Indonesia Ingin Ekspansi ke Lombok dan Kendari

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Ramadan tahun ini, Same Hotel Indonesia telah membawahi enam hotel, Colonial, Same Makassar, Same Malang, Same Kendari, Same Bira, dan Same Cepu di Jawa Tengah.

"Target tahun depan, kita ingin ekspansi ke Lombok dan Kendari. Khusus Kendari, sebenarnya sudah ada, tetapi kita ingin buka Same Kendari 2 dikarenakan geliat pariwisata di sana berkembang pesat, sedang hotel masih minim," kata Mahmud Mas'ud, GM Same Hotel Indonesia yang ditemui usai buka puasa di Hotel Colonial Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (8/6/2017).

Pada buka puasa, sebanyak 150 anak panti dari tiga panti asuhan di Makassar yakni panti asuhan Rahmatullah, panti asuhan Nur Siamutu, dan panti asuhan Nur Iman diundang ikut berbuka puasa bersama.

"Agenda tahunan ini pasti kita helat. Banyak hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran di dalamnya," kata Makmud sapaanya.

Contohnya, seperti implementasi ibadah puasa yang rahasia. Tentu hanya diri kita dan Allah yang tahu.

"Nah begitu pun dengan pegawai yang bekerja, ada tidak ada pimpinan, tetap saja bekerja," ujar Mahmud.

Pada buka puasa di Hotel Colonial kemarin, diisi ceramah agama dari Mayor Sulaiman Salle. (*)