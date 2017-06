Presiden IIBT Australia Kunjungan ke Tribun Timur

Presiden Internasional Institute of Business and Technology (IIBT) Australia, Mr. Glenn Watkins kunjungan ke redaksi Tribun Timur, Kamis (8/6/2017) sore.

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

Presiden Internasional Institute of Business and Technology (IIBT) Australia, Mr. Glenn Watkins kunjungan ke redaksi Tribun Timur, Kamis (8/6/2017) sore.

Mr. Glenn didampingi oleh salah satu guru Celebes Global School (CGS) Makassar, Ikram.

Dalam kunjungannya yang diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi, Ronald Ngantung, Mr. Glenn banyak bercerita tentang kerjasama yang sudah empat tahunan terjalin antara IIBT dan CGS Makassar.

Bahkan dalam kunjungan tersebut,kerjasama dibidnag pendidikan dengan CGS, akan lebih ditingkatkan lagi. Terutama pembimbingan penggunaan teknologi dalam pengajaran.

"Selain kunjungan biasa ke Indonesia khususnya CGS Makassar, Mr. Glenn juga menyampaikan bahwa nantinya, ia akan menggelar workshop kepengajaran,"ujar Ikram setelah mendengarkan penjelasan Mr. Glenn.

Wapimred, Ronald juga nampak menanyakan beberapa hal terkait perkembangan teknologi dalam pendidikan kepada Mr. Glenn. Pastinya menggunakan Bahasa Internasional, Bahasa Inggris.

Kehadiran Glenn juga sekalian memotivasi siswa CGS agar bercita-cita melanjutkan pendidikan di Australia.