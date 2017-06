Pariwisata Toraja Wakili Sulsel di Travel Fair Bali

Destinasi wisata Toraja hadir dalam pelaksanaaan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) mewakili Sulawesi Selatan, di Nusa Dua Convention Centwr (BNDCC), Kamis sampai Sabtu, 8-10 Juni 2017.

Laporan Wartawan TribunToraja.Com, Yultin Rante.

TRIBUNTORAJA.COM, DENPASAR - Destinasi wisata Toraja hadir dalam pelaksanaaan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) mewakili Sulawesi Selatan, di Nusa Dua Convention Centwr (BNDCC), Kamis sampai Sabtu, 8-10 Juni 2017.

Pemkab Toraja Utara dan Tana Toraja membawa satu nama Pariwisata Toraja.

"BBTF bertujuan untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia, termasuk Toraja, dengan memfasilitasi pertemuan

Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C), dan ini untuk kedua kalinya kami ikuti," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toraja Utara, Harli Patriatno, kepada TribunToraja.com, via telepon, Kamis (8/6/2017).

BBTF 2017 kali ini mengangkat tema Meet, Connect and Explore the Archipelago dan menghadirkan 230 buyers yang berasal dari 55 negara serta 179 sellers dari berbagai daerah di Indonesia.

Para partisipan yang hadir merupakan pihak korporat, agen perjalanan, jaringan hotel dan resor, operator kapal pesiar, pengatur konvensi dan tempat pertemuan, serta para pembeli paket wisata.

"Selain mengisi tiga booth pameran, destinasi Toraja mendapat kesempatan khusus melakukan presentasi potensi pariwisata bertajuk Discover New Destinations Beyond Bali di hadapan berbagai buyers Eropa antara lain berasal dari negara Belanda, Spanyol, Jerman, Norwegia, dan Britania Raya," ujar Harly.

Presentasi itu merupakan bentuk kerja sama antara Swisscontact Wisata, Center for the Promotion of Imports dari Pemerintah Belanda dan ASITA Bali.(*)