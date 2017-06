Usai Diberitakan Selingkuh, Foto Aktor ini Duduk Termenung di Kereta Menyita Perhatian Netizen

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktor senior satu ini kembali jadi sorotan netizen, setelah beberapa waktu lalu sempat menghebohkan dunia maya.

Nama Donny Kesuma sempat jadi perbincangan karena kasus perselingkuhannya jadi konsumsi publik.

Hal itu diungkapkan sang istri, Yuni Indriyati yang mengatakan kalau suaminya selalu diikuti wanita lain.

Perempuan yang ia sebut selalu mengekor suaminya pergi kemanapun hingga jadi benalu dalam rumah tangganya.

Curhatan dari ibu tiga putra ini jadi perbincangan hangat di media sosial, karena berani mengungkapkan isu perselingkuhan suaminya.

"Karma well known where the address to go...just wait & see! Utk manusia benalu yg selalu mengekor kemana suami saya pergi....

Malu lah dg perilaku mu!!! Jangan jd orang munafik..tdk sesuai dg quote2 yg sok agamais...sering2 bercermin..

lepas topeng kemaksiatan kalian...itupun bila kalian punya hati nurani & punya Tuhan!!!."

Bukan postingan ini saja diposting Yuni yang disinyalir mengungkapkan perselingkuhan suaminya dengan perempuan lain.

Postingan lain bertuliskan 'Kamu tak merasakan betapa hancurnya hati ini ketika melihat fotomu bersama dirinya'.