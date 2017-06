The Mummy Tayang di Makassar, Film Pertama Proyek Dark Universe

Adegan di The Mummy



Laporan wartawan Tribun Timur Ina Maharani

FILM The Mummy terbaru tayang di jaringan bioskop 21 dan XXI Makassar mulai Rabu (7/6) besok.

Tampak pada data yang dirilis melalui web resmi 21cineplex.com, semua bioskop di Makassar akan menayangkan film yang diproduksi oleh Sean Daniel, Alex Kurtzman, dan Chris Morgan Ini.

Yakni Mtos XXI Makassar Town Square, TSM XXI Trans Studio Mal, Panakkukang XXI dan Panakkukang 21 Mal Panakkukang, serta Studio XXI Mal Ratu Indah.

Dilansir bioskoptoday.com, film The Mummy ini merupakan film pertama dari proyek bertajuk Dark Universe, dari raksasa film Universal Picture.

Dark Universe merupakan film yang nantinya akan menggabungkan beberapa tokoh-tokoh dalam film-film sebelumnya menjadi satu. Seperti Avengers atau Justice League.

The Mummy ()

Film-film tersebut tentu saja mengenai monster dan mahluk-mahluk dari masa lalu.

Universal telah mengumumkan para pemain-pemainnya yaitu Johnny Depp, Tom Cruise, Russell Crowe, Javier Bardem dan Sofia Boutella

The Mummy yang dibintangi oleh Tom Cruise (Nick Morton), Sofia Boutella (Ratu Mesir Ahmanet /Mummy) dan juga Russell Crowe (Dr. Jekyll).

Baca: Bisa Beli Lebih Awal untuk Nonton The Mummy, Ini Jadwalnya di Makassar

Dr Jekyll yang akan menjadi penghubung dari semua film-film Dark Universe ini, yang akan hadir di semua filmnya..

Dr Jekyll dikabarkan memiliki organisasi bernama Prodigium yang melacak kehadiran monster-monster diseluruh dunia

Film selanjutnya direncanakan akan tayang tahun 2019 berjudul Bride of Frankenstein. Javier Bardem akan hadir sebagai Frankenstein

Nantinya, Johnny Depp yang memerankan Invicible Man. Belum jelas judul film yang akan melibatkan Depp. Namun, ia akan punya film sendiri.

aktor yang mengambil peran dalam film-film proyek Dark Universe dari Universal Pictures ()

Dikabarkan, akan ada juga tokoh Dracula, Phantom of The Opera, Wolfman, dan Creature from Black Lagoon, dalam seri ini.

Dan dari semua film tersebut yang berisi monster-monster tersebut nantinya mereka akan bertemu dalam satu film.