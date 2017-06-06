Pilgub Sulsel 2018
Sebelum Ambil Formulir, Tim Agus Arifin Nu'mang Salat Berjamaah di Masjid Raya
Agus Arifin Nu'mang, mengambilkan formulir untuk Agus Arifin Nu'mang di Kantor DPW PPP Sulsel
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tim Sulsel Bagus, tim pemenangan Agus Arifin Nu'mang, mengambilkan formulir untuk Agus Arifin Nu'mang di Kantor DPW PPP Sulsel, Jl Sungai Saddang, Makassar, Sulsel, Selasa (6/6/2017) sore.
Agus diwakili oleh anggota tim pemenangan Agus, Anas Raja Andi.
Anas menyampaikan tim terlebih dahulu Salat Ashar sebelum mengambil formulir untuk Wakil gubernur Sulsel ini.
"Kami berharap PPP Sulsel mengikuti jejak PKB yang sudah mengusung Pak Agus," katanya.
Anas menganggap PPP adalah bagian dari Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) sehingga berpeluang besar mendukung Agus, Muntasyar PW NU Sulsel.
Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Akbar Faizal (Anggota DPR-RI), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).
Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam). (*)