FOTO: Promo Ramadan Hotel Four Points by Sheraton

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Staf hotel berpose didepan dekorasi bernuansa ramadan di lobi hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (5/6/2017). Menyambut bulan Ramadan, manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar memberi menawaran menarik untuk mengisi bulan Ramadan 2017.Dengan mengusung tema Ramadhan Penuh Berkah, berbagai penawaran mulai kamar, paket buka puasa hingga paket bingkisan Lebaran telah hadir dengan harga yang kompetitif. tribun timur/muhammad abdiwan